"Урал" арендовал форварда "Зенита"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.

Екатеринбургский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца сезона 2018/19. В новой команде он будет играть под номером "20".

Панюков выступает за "Зенит" с 2017 года, за основную команду сыграл 2 матча, также провёл 26 игр за дубль "сине-бело-голубых", отличившись 14 раз.

Не пропустите: Погребняк близок к подписанию контракта с клубом РФПЛ. | http://soccernews.ru