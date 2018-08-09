"Урал" арендовал форварда "Зенита"

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"Урал" арендовал форварда "Зенита"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.

Екатеринбургский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца сезона 2018/19. В новой команде он будет играть под номером "20".

Панюков выступает за "Зенит" с 2017 года, за основную команду сыграл 2 матча, также провёл 26 игр за дубль "сине-бело-голубых", отличившись 14 раз. 

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