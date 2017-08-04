"Урал" арендовал защитника ЦСКА

Теги цска москвауралникита чернов

"Урал" арендовал защитника ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Чернов перешёл в "Урал", сообщает официальный сайт армейцев.

Екатеринбургский клуб арендовал 21-летнего футболиста до лета 2018 года.

Стоит отметить, что прошлый сезон Чернов провёл на правах аренды в "Енисее".

Не пропустите: Головин признан лучшим игроком ЦСКА в июле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 Ростов 4 7
5 ЦСКА Москва 3 6
6 Краснодар 3 6
7 Уфа 3 5
8 Спартак Москва 3 5
9 Урал 3 5
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 4 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов