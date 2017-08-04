"Урал" арендовал защитника ЦСКА
Защитник ЦСКА Никита Чернов перешёл в "Урал", сообщает официальный сайт армейцев.
Екатеринбургский клуб арендовал 21-летнего футболиста до лета 2018 года.
Стоит отметить, что прошлый сезон Чернов провёл на правах аренды в "Енисее".
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