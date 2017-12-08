"Урал" – "Арсенал Тула" - 1:1 (обзор)

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"Урал" – "Арсенал Тула" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата России между "Уралом" и тульским "Арсеналом".

Не пропустите: "Урал" дома сыграл вничью с тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Динамо Москва 20 22
11 Ростов 19 22
12 Амкар 19 21
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14 Тосно 19 20
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