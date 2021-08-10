"Урал" близок к смене главного тренера

СМИ узнали о грядущих переменах на тренерском мостике "Урала".

По информации "Чемпионата", в ближайшее время в отставку уйдёт действующий наставник команды Юрий Матвеев.

Новым главным тренером клуб из Екатеринбурга намерен назначить Игоря Шалимова.

"Урал" провально стартовал в РПЛ, набрав одно очко в трёх первых турах. Команда идёт на предпоследнем месте в таблице.

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