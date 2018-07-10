"Урал" будет играть домашние матчи на "Екатеринбург Арене"

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"Урал" будет играть домашние матчи на "Екатеринбург Арене"Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что команда будет проводить матчи на стадионе "Екатеринбург Арена", который принимал матчи Чемпионата Мира-2018. 

"Сейчас ФИФА передаст стадион "Спорт-Инжиниринг", потом компания передаст его области, тогда будут разбираться. Матчи мы будем проводить на стадионе, со "Спорт-Инжиниринг", наверное, будем заключать какой-то арендный договор", - сказал он.

"Екатеринбург Арене" приняла четыре матча ЧМ-2018.

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