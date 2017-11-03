"Урал" – "Динамо" - 2:2 (обзор)

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"Урал" – "Динамо" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Динамо" (2:2).

Видео: "Урал" – "Динамо".

Не пропустите: "Урал" и "Динамо" сыграли вничью. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 16 24
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 16 15
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
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