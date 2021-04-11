"Урал" добыл ничью с "Динамо", благодаря дублю Погребняка
Фото: Твиттер @FCURAL
В Москве подошел к концу матч 25 тура РПЛ между "Динамо" и "Уралом". И хозяевам и гостям нужно набирать очки в концовке сезона. Но если уральцы хотят остаться в чемпионате на следующий год, то "бело-голубые" борются за попадание в еврокубки. Гости забили в концовке первого тайма, хотя почти не имели опасных моментов. Это не устроило гостей и практически сразу после перерыва они сравняли счет. А на 71 минуте Захарян и вовсе вывел "Динамо" вперед, причем к этому времени команда играла в меньшинстве. Спас "Урал" Павел Погребняк, который отметился дублем и установил окончательный счет 2:2.
"Динамо" - "Урал" 2:2 (0:1)
Голы: Погребняк, 43 - 0:1, Ордец, 47 - 1:1, Захарян, 71 - 2:1, Погребняк, 75 - 2:2
Удаление: Шиманьски, 56
"Динамо": Шунин, Ордец, Варела, Евгеньев, Паршивлюк, Лесовой (Н`Жи, 86), Шиманьски, Грулев (Игбоун, 65), Моро (Тюкавин, 46), Захарян, Фомин (Нойштедтер, 46).
"Урал": Годзюр, Адамов, Страннберг, Рыков (Герасимов, 73), Калинин, Подберезкин (Гаджимурадов, 71), Аугустыняк, Егорычев, Йовичич (Панюков, 76), Мишкич (Евсеев, 71), Погребняк.
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