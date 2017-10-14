"Урал" дома одержал победу над "Анжи"

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"Урал" дома одержал победу над "Анжи"В матче 13-го тура Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" на своем поле с минимальным преимуществом обыграл махачкалинский "Анжи".

"Урал" - "Анжи" - 2:1

Голы: Бикфалви, 57 - 1:0, Ильин, 87 - 2:0, Хубулов, 88 - 2:1.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Алоян, Чернов, Меркулов, Бавин, Бумаль (Фидлер, 89), Чантурия (Глушков, 53), Бикфалви, Димитров, Ильин.

"Анжи": Лория, Брызгалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Бакаев, Тетрашвили, Данченко (Долгов, 54), Кацаев (Хубулов, 61), Яковлев (Лескано, 78), Прудников.

Напомним, ранее "Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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