"Урал" дома отобрал очки у "Сочи"

Фото твиттер "Сочи"

В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги "Урал" на своём поле сыграл вничью с "Сочи" со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 34-й минуте усилиями Рафала Аугустыняка, однако после перерыва "барсы" отыгрались благодаря голу Кристиана Нобоа.

Гости последнюю четверть матча проводили в меньшинстве после удаления Матео Барача.

"Урал" – "Сочи" - 1:1

Голы: 1:0 – 34 Аугустыняк, 1:1 – 68 Нобоа.

"Урал": Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов (Железнов, 75), Егорычев, Аугустыняк, Гагнидзе, Бикфалви.

"Сочи": Адамов, Маргасов, Родригао, Барач, Прохин, Терехов (Маммана, 86), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Ангбан, 68), Воробьев (Жоаозиньо, 46), Кассьерра (Дуганджич, 90).

Удаление: Барач (74).

"Урал" набрал одно очко и поднялся с 16-го на 14-е место в таблице РПЛ, а "Сочи" сохранил за собой 3-ю позицию.

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