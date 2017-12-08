"Урал" дома сыграл вничью с тульским "Арсеналом"

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"Урал" дома сыграл вничью с тульским "Арсеналом"

В рамках 20-го тура чемпионата России "Урал" на своём поле расписал мировую с тульским "Арсеналом". Таким образом, екатеринбургская команда продлила свою безвыигрышную серию в РФПЛ до шести матчей.

"Урал" – "Арсенал Тула" - 1:1

Голы: Портнягин, 30 - 1:0, Джорджевич, 73 - 1:1.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов, Меркулов, Чантурия (Манучарян, 80), Фидлер, Емельянов, Димитров, Евсеев, Портнягин.

"Арсенал Тула": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Чаушич, Боурчану (Берхамов, 72), Горбатенко (Расич, 66), Кангва (Хагуш, 64), Джорджевич, Ткачев.

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