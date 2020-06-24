"Урал" доволен качеством газона на стадионе "Шинника" перед матчем Кубка России

"Урал" в своем твиттере опубликовал фото со стадиона "Шинник", где состоится матч 1/4 финала Кубка России.

Напомним, эта встреча должна была пройти 4 марта, однако из-за плохого состояния поля на стадионе "Шинник" игру пришлось перенести.

"Ну что, другое дело" - написала пресс-служба клуба, прикрепив свежие фотографии стадиона.

Сегодня, 24 июня, команда сыграет с "Шинником" в рамках 1/4 финала Кубка России. Встреча начнется - в 17:00 (мск).

Не пропустите: Погребняк вернулся к полноценным тренировкам с "Уралом"| http://soccernews.ru