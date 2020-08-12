"Урал" готов подписать Дениса Глушакова

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"Урал" готов подписать Дениса Глушакова

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб проявляет интерес к полузащитнику Денису Глушакову.

"Насколько мне известно, Глушаков пока не хочет никуда, кроме Москвы. Конечно, он квалифицированный футболист и мы хотели бы такого игрока, но я знаю, что он не хочет. Если захочет, будем разговаривать", - приводит слова Иванова Sport24.

В настоящее время 33-летний Глушаков является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что футболист хочет жить в Москве из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.

Напомним, что ранее Глушаков выступал за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат". За сборную России сыграо 57 матчей и забил пять голов.

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