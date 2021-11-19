"Урал" готов зимой арендовать Дзюбу
Фото твиттер "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов выразил готовность помочь форварду "Зенита" Артёму Дзюбе с игровой практикой.
"Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём - хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на ЧМ в Катаре. Здесь всё зависит ещё от главного тренера и хочет ли Артём", - сказал Иванов.
В текущем сезоне Дзюба сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
Примечательно, что "Зенит" идёт на первом месте в таблице РПЛ после 14 туров, а "Урал" - на последнем.
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