"Урал" готов зимой арендовать Дзюбу

Фото твиттер "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил готовность помочь форварду "Зенита" Артёму Дзюбе с игровой практикой.

"Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём - хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на ЧМ в Катаре. Здесь всё зависит ещё от главного тренера и хочет ли Артём", - сказал Иванов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

Примечательно, что "Зенит" идёт на первом месте в таблице РПЛ после 14 туров, а "Урал" - на последнем.

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