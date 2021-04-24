"Урал" и "Ахмат" не выявили сильнейшего в 27-м туре РПЛ
Фото сайт РПЛ
В рамках 27-го тура чемпионата России "Урал" дома сыграл вничью с "Ахматом" со счётом 1:1.
На гол гостей в исполнении Лечи Садулаева ответил хавбек хозяев Рафал Аугустыняк.
"Урал" – "Ахмат" - 1:1
Голы: 0:1 – 11 Садулаев, 1:1 – 58 Аугустыняк.
"Урал": Годзюр, Страндберг, Адамов, Рыков, Калинин, Егорычев (Евсеев, 68), Гаджимурадов, Бикфалви, Аугустыняк, Мишкич (Панюков, 86), Погребняк.
"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Нижич, Пуцко, Ненахов, Садулаев (Альмаши, 51), Тимофеев (Кармаев, 65), Бериша (Адилханов, 84), Швец (Адуев, 84), Анхель, Ильин (Кадыров, 65).
"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат" - 10-е.
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