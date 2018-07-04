"Урал" и "Анжи" одержали победы в товарищеских матчах
Состоялись еще два товарищеских матча с участием российских клубов, в которых одержали победы "Урал" и "Анжи".
"Урал" - "Енисей" - 2:0
Голы: Бикфалви, Ильин.
"Анжи" - "Спартак-Нальчик" - 4:1
Голы: Калмыков, Лескано, Ахъядов, Гиголаев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13