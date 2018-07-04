"Урал" и "Анжи" одержали победы в товарищеских матчах

Состоялись еще два товарищеских матча с участием российских клубов, в которых одержали победы "Урал" и "Анжи".

"Урал" - "Енисей" - 2:0

Голы: Бикфалви, Ильин.

"Анжи" - "Спартак-Нальчик" - 4:1

Голы: Калмыков, Лескано, Ахъядов, Гиголаев.

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