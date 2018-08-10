"Урал" и "Динамо" победителя не выявили

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"Урал" и "Динамо" победителя не выявили

В рамках 3-го тура РПЛ "Урал" сыграл вничью с московским "Динамо".

"Урал" – "Динамо" 1:1

Голы: Бикфалви, 54 - 1:0, Марков, 85 - 1:1

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Евсеев (Данцев, 79), Емельянов, Бикфалви, Димитров, Бумаль, Ильин (Егорычев, 72).

"Динамо": Шунин, Рыков, Шуньич, Рауш (Темников, 83), Хольмен (Соснин, 62), Соу, Черных, Жоаозиньо, Козлов, Луценко, Панченко (Марков, 81).

Предупреждения: Емельянов (43), Соснин (83). | http://soccernews.ru

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