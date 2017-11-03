"Урал" и "Динамо" сыграли вничью

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"Урал" и "Динамо" сыграли вничью

В матче 16-го тура чемпионата России "Урал" и "Динамо" разошлись миром. Дублем у уральцев отметился Грегор Балажиц. Голы динамовцев на счету Тони Шуньич и Антон Терехов.

"Урал" – "Динамо" - 2:2 (1:0)
Голы: Балажиц, 17 - 1:0, Шуньич, 49 - 1:1, Терехов, 74 - 1:2, Балажиц, 90 - 2:2

"Урал": Годзюр, Балажиц, Чернов, Меркулов, Кулаков, Бавин, Майега (Фидлер, 51), Бикфалви, Димитров, Евсеев, Ильин (Чантурия, 66).

"Динамо": Шунин, Шуньич, Хольмен, Морозов, Темников (Терехов, 29), Сапета, Зотов (Обольский, 46), Ташаев (Цаллагов, 90), Соснин, Козлов, Луценко.

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