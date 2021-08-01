"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче РПЛ

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"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 32-й минуте хозяев вывел вперед Андрей Панюков, но в начале второго тайма равновесие восстановил Тимур Сулейманов.

"Урал" Екатеринбург – "Нижний Новгород" Нижний Новгород - 1:1 (1:0)
Голы: Панюков, 32 - 1:0, Сулейманов, 55 - 1:1

"Урал": Годзюр, Адамов, Герасимов, Кулаков, Железнов (Максименко, 69), Аугустыняк, Подберезкин (Гагнидзе, 58), Егорычев, Бикфалви, Йовичич (Мишкич, 70), Панюков (Агеев, 57).

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Гоцук, Козлов, Миладинович, Каккоев, Шарипов, Калинский, Ткачук (Пенчиков, 78), Сапета (Сулейманов, 46), Масоэро, Баляй.

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