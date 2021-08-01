"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 32-й минуте хозяев вывел вперед Андрей Панюков, но в начале второго тайма равновесие восстановил Тимур Сулейманов.
"Урал" Екатеринбург – "Нижний Новгород" Нижний Новгород - 1:1 (1:0)
Голы: Панюков, 32 - 1:0, Сулейманов, 55 - 1:1
"Урал": Годзюр, Адамов, Герасимов, Кулаков, Железнов (Максименко, 69), Аугустыняк, Подберезкин (Гагнидзе, 58), Егорычев, Бикфалви, Йовичич (Мишкич, 70), Панюков (Агеев, 57).
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Гоцук, Козлов, Миладинович, Каккоев, Шарипов, Калинский, Ткачук (Пенчиков, 78), Сапета (Сулейманов, 46), Масоэро, Баляй.
Не пропустите: "Зенит" хочет подписать Матеуса Кунью. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)
-
В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру
-
Дубль Игуаина принес победу клубу Бекхэма в МЛС
-
Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео)
-
"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"
Лента новостей
-
"Красава" Евгения Савина не смогла выиграть третий матч подряд
-
Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить ЦСКА
-
Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)
-
У Моуринью произошел конфликт с руководством "Ромы"
-
В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру
-
"Атлетико" предложил 50 млн евро за Лаутаро. "Интер" ответил
-
"Арсенал" проиграл "Челси" в товарищеском матче
-
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче РПЛ
-
Один из лидеров "Аталанты" мечтает перейти в "Милан"
-
"Лион" вступил в борьбу за чемпиона Европы
-
Арнаутович перешел в клуб Серии А
-
1
Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины
-
Российский хавбек "Шальке" Михайлов отметился голевым действием в Германии
-
Дубль Игуаина принес победу клубу Бекхэма в МЛС
-
1
Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео)
-
1
Роналду несколько лет назад отказался бить на спор в перекладину: названа причина
-
"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"
-
Стала известна сумма, за которую "Краснодар" купил Крыховяка
-
Семин высказался об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной Украины
-
Ханси Флик высказался о присутствии в сборной Германии Мюллера и Хуммельса