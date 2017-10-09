"Урал" и "Оренбург" нацелились на голкипера "Зенита"

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"Урал" и "Оренбург" нацелились на голкипера "Зенита"

"Урал" и "Оренбург" претендуют на вратаря "Зенита" Игоря Обухова, который на правах аренды выступает за "Тюмень", сообщают российские СМИ.

Вышеупомянутые клубы попытаются подписать 21-летнего стража ворот уже зимой во время ближайшего трансферного окна.

В этом сезоне Обухов сыграл за "Тюмень" 15 матчей и пропустил 19 голов.

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