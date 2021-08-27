"Урал" и "Ростов" поделили очки в 6-м туре РПЛ

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"Урал" и "Ростов" поделили очки в 6-м туре РПЛ

Фото сайт РПЛ

В рамках 6-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Уралом" со счётом 1:1.

Команды обменялись голами в заключительной части матча - отличились Дмитрий Полоз и Артём Максименко.

"Урал" – "Ростов" - 1:1

Голы: 0:1 – 76 Полоз, 1:1 – 81 Максименко.

"Урал": Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 55), Адамов, Мишкич, Егорычев, Йовичич, Гаджимурадов (Железнов, 81), Ибрахимай (Панюков, 81), Агеев (Максименко, 58).

"Ростов": Песьяков, Терентьев (Байрамян, 62), Баштуш, Осипенко, Мелехин, Калинин, Хасимото, Норманн (Сухомлинов, 86), Глебов, Комличенко, Альмквист (Полоз, 70).

"Ростов", набрав одно очко, поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Урал" остался последним.

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