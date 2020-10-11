"Урал" и "Рубин" обменялись голами в товарищеском матче
"Урал" и "Рубин" сыграли вничью в контрольном матче.
В составе хозяев голом отметился Давид Караев, реализовав пенальти. У казанцев отличился Дарко Йевтич.
"Урал" - "Рубин" - 1:1 (1:0)
Голы: Караев, 37 (пенальти) - 1:0, Йевтич, 75 (пенальти) - 1:1
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