"Урал" и "Рубин" обменялись голами в товарищеском матче

Теги рубинурал

"Урал" и "Рубин" обменялись голами в товарищеском матче

"Урал" и "Рубин" сыграли вничью в контрольном матче. 

В составе хозяев голом отметился Давид Караев, реализовав пенальти. У казанцев отличился Дарко Йевтич.

"Урал" - "Рубин" - 1:1 (1:0)

Голы: Караев, 37 (пенальти) - 1:0, Йевтич, 75 (пенальти) - 1:1

Не пропустите: "Рубин" отказал "Краснодару" в продаже хавбека Хвичи Кварацхелии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Виктор Мозес прошел медосмотр для перехода в "Спартак"

Виктор Мозес прошел медосмотр для перехода в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов