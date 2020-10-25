"Урал" и "Тамбов" не выявили победителя в матче РПЛ

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"Урал" и "Тамбов" не выявили победителя в матче РПЛ

В рамках 12-го тура РПЛ "Урал" сыграл вничью с "Тамбовом".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Тамбов" по-прежнему идет на 12-м месте, а "Урал" - на 13-м.

"Урал" - "Тамбов" 0:0

"Урал": Помазун, Рыков, Страннберг, Кулаков, Золотов, Егорычев, Бикфалви, Подберезкин (Евсеев, 73), Мишкич, Йовичич (Аугустыняк, 79), Погребняк (Панюков, 79).

"Тамбов": Рыжиков, Каплиенко, Таказов, Шляков, Тетрашвили, Чуперка, Килин, Костюков, Карасев, Ароян, Онугха.  

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