"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для игроков команд

"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для своих футболистов.

Вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая. В стране приостановлены все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Игроки команд продолжат тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

"Мы продлили карантин до середины мая", - сказал Иванов.

"Мы следуем рекомендациям президента и продлим карантин до 12 мая", - заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В РПЛ рассматривается вариант возобновления сезона 21 или 28 июля.

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