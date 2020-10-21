"Урал" и тульский "Арсенал" вышли в 1/8 финала Кубка России

В рамках 3-го тура групповой стадии Кубка России "Урал" добыл выездную победу над "Велесом".

Отметим, что "Урал" вышел в 1/8 финала турнира, заняв в группе 1 первое место.

"Велес" - "Урал" 1:3

Голы: Максименко, 54 - 1:0, Бикфалви (пен), 86 - 1:1, Бикфалви, 89 - 1:2, Бикфалви, 90 - 1:3.

В группе 3 тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Текстильщиком" (0:0), однако выиграл в серии пенальти (4:3) и также вышел в плей-офф турнира.

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