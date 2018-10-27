"Урал" и "Уфа" поделили очки в 12-м туре чемпионата России

В рамках 12-го тура чемпионата России "Урал" на своём поле сыграл вничью с "Уфой" со счётом 1:1. Голы в свой актив записали Павел Аликин и Эрик Бикфалви.

"Урал" – "Уфа" - 1:1

Голы: Аликин, 44 - 0:1, Бикфалви, 61 - 1:1.

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Егорычев (Ильин, 82), Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 90).

"Уфа": Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе (Живоглядов, 53), Карп (Кротов, 79), Сысуев (Пауревич, 60), Тилль, Сухов, Салатич, Аликин, Игбоун.

Удаление: Фидлер (86).



После этого матча "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Уфа" - 15-ю строчку.

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