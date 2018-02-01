"Урал" и "Уфа" вступили в борьбу за Шатова

Полузащитник Олег Шатов может покинуть "Зенит" в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, претендентами на футболиста являются "Урал" и "Уфа". Оба клуба готовы арендовать хавбека и платить ему лишь часть его зарплаты.

Стоит отметить, что ранее Шатов играл за "Урал" с 2007 по 2011 годы.

Напомним, что у игрока произошел конфликт с главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини и он был отстранен от тренировок с основным составом.

Ранее сообщалось, что купить 27-летнего Шатова хочет также и "Локомотив", но "Зенит" не хочет усиливать прямого конкурента.

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