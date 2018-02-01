"Урал" и "Уфа" вступили в борьбу за Шатова

Теги зенит санкт-петербурголег шатовуфаурал

"Урал" и "Уфа" вступили в борьбу за Шатова

Полузащитник Олег Шатов может покинуть "Зенит" в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, претендентами на футболиста являются "Урал" и "Уфа". Оба клуба готовы арендовать хавбека и платить ему лишь часть его зарплаты.

Стоит отметить, что ранее Шатов играл за "Урал" с 2007 по 2011 годы.

Напомним, что у игрока произошел конфликт с главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини и он был отстранен от тренировок с основным составом.

Ранее сообщалось, что купить 27-летнего Шатова хочет также и "Локомотив", но "Зенит" не хочет усиливать прямого конкурента.

Не пропустите: "Локомотив" определился с размером предложения по Шатову. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов