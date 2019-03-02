"Урал" и "Зенит" назвали стартовые составы на очное противостояние

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"Урал" и "Зенит" назвали стартовые составы на очное противостояние

"Урал" и "Зенит" огласили стартовые составы на сегодняшний матч.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Напомним, что поединок начнется в 11:30 по московскому времени.

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