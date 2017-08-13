"Урал" интересуется камерунским опорником Бумалем

"Урал" проявляет интерес к камерунскому полузащитнику Петрюсу Бумалю, сообщают российские СМИ.

"Мы его просматривали, переговоры идут", - сказал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

В данный момент 24-летний Бумаль является свободным агентом, поэтому может достаться "Уралу" бесплатно. Его последним клубом был софийский ЦСКА, за который он провел 22 матча и забил 2 гола.

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