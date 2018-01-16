"Урал" интересуется нападающим "Зенита"

"Урал" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Андрею Панюкову, сообщают российские СМИ.

Екатеринбургский клуб хочет подписать 23-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, однако "сине-бело-голубые" вряд ли согласятся отпустить его из-за риска второй команды вылететь из ФНЛ.

Напомним, что в этом сезоне Панюков сыграл 15 матчей за "Зенит-2", в которых забил 12 голов.

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