"Урал" иронично прокомментировал второй перенос матча Кубка России с "Шинником"

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"Урал" иронично прокомментировал второй перенос матча Кубка России с "Шинником"

Пресс-служба "Урала" с юмором отреагировала на второй перенос четвертьфинального матча Кубка России против "Шинника".

"Когда-нибудь мы сыграем в четвертьфинале Олимп Кубка России, но это не точно..." - говорится в публикации екатеринбургского клуба в инстаграме.

Напомним, что сначала игру не разрешили провести в Ярославле из-за состояния газона, а затем было принято решение перенести встречу на неопределённый срок из-за коронавируса.

В полуфинале Кубка России победитель пары "Шинник" - "Урал" сыграет с "Химками".

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