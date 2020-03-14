"Урал" извинился перед болельщиками за позорное поражение от "Зенита"

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"Урал" извинился перед болельщиками за позорное поражение от "Зенита"

Пресс-служба "Урала" опубликовала в твиттере пост с извинениями перед фанатами команды.

Сегодня екатеринбургская команда проиграла питерскому "Зениту" со счётом 1:7.

"Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за "Урал" на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет", - говорится в записи клуба.

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