"Урал" извинился перед болельщиками за провальный старт сезона

"Урал" извинился перед своими болельщиками за провальный старт сезона.

"Благодарим болельщиков за великолепную поддержку! Приносим извинения за ужасный старт сезона. Футболисты приложат все усилия, чтобы уже в ближайших турах исправить турнирную ситуацию" - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Напомним, что "Урал" проиграл два первых матча нового розыгрыша чемпионата России.

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