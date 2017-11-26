"Урал" - "Краснодар" - 0:1 (обзор)

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"Урал" - "Краснодар" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Уралом" и "Краснодаром".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Краснодар 18 30
5 Спартак Москва 17 28
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
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