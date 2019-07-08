"Урал" креативно представил форму на новый сезон

Екатеринбургский "Урал" презентовал форму на сезон-2019/20.

Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете с черными элементами. Гостевая форма белая с оранжевыми и черными вставками.

При презентации футболисты "Урала" в новой форме нырнули в бассейн.

Новая форма



Новый сезон



Новый технический спонсор



Новый стиль презентации⠀⠀





Первый матч сезона:

13 июля

18:30 начало матча

Екатеринбург Арена

⚔️ #УралУфа

200-5000₽

Фирменный магазин в ТРЦ«Гринвич» pic.twitter.com/naMpYg48wO — ФК Урал (@FCURAL) 8 июля 2019 г.

Первый матч в новой форме екатеринбургский клуб проведет 13 июля в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Соперником "Урала" станет "Уфа".

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