"Урал" креативно представил форму на новый сезон
Екатеринбургский "Урал" презентовал форму на сезон-2019/20.
Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете с черными элементами. Гостевая форма белая с оранжевыми и черными вставками.
При презентации футболисты "Урала" в новой форме нырнули в бассейн.
Новая форма— ФК Урал (@FCURAL) 8 июля 2019 г.
Новый сезон
Новый технический спонсор
Новый стиль презентации⠀⠀
Первый матч сезона:
13 июля
18:30 начало матча
Екатеринбург Арена
⚔️ #УралУфа
200-5000₽
Фирменный магазин в ТРЦ«Гринвич» pic.twitter.com/naMpYg48wO
Первый матч в новой форме екатеринбургский клуб проведет 13 июля в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Соперником "Урала" станет "Уфа".
Не пропустите: "Урал" обыграл "Краснодар" в контрольном матче. | http://soccernews.ru
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