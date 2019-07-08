"Урал" креативно представил форму на новый сезон

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"Урал" креативно представил форму на новый сезон

Екатеринбургский "Урал" презентовал форму на сезон-2019/20.

Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете с черными элементами. Гостевая форма белая с оранжевыми и черными вставками.

При презентации футболисты "Урала" в новой форме нырнули в бассейн.

Первый матч в новой форме екатеринбургский клуб проведет 13 июля в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Соперником "Урала" станет "Уфа".

Не пропустите: "Урал" обыграл "Краснодар" в контрольном матче. | http://soccernews.ru
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