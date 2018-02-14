"Урал" крупно победил "Спартак-2" в Кубке ФНЛ

В матче 2-го тура Кубка ФНЛ "Урал" с крупным счетом победил "Спартак-2" и вышел на первое место в группе. Дублем отметился Георгий Чантурия, еще один гол на счету Алексея Евсеева.

"Урал" – "Спартак-2" – 3:0 (3:0)

Голы: Чантурия, 8 - 1:0, Евсеев, 31 - 2:0, Чантурия, 41 (с пенальти) - 3:0.

Положение в группе D: 1. "Урал" – 6 очков (2 матча); 2. "Спартак-2" – 3 (2); 3. "Тюмень" – 0 (1); 4. "Арарат" – 0 (1).

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