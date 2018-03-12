"Урал" - "Локомотив" - 0:2 (обзор)

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"Урал" - "Локомотив" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 22-го тура РФПЛ, в котором московский "Локомотив" одержал выездную победу над екатеринбургским "Уралом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 22 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
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