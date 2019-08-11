"Урал": "Локомотиву" - удачи в Лиге чемпионов"

В "Урале" прокомментировали поражение в матче 5-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:4).

"Доиграли. Жизнь продолжается, через неделю приложим все силы, чтобы реабилитироваться. А "Локомотиву" - удачи в Лиге чемпионов", - написали в твиттере клуба.

"Локомотив" с 10 баллами расположился на 2 месте РПЛ. "Урал" с 7 очками занимает 8 место.

"Урал" в следующем туре сыграет с "Крыльями Советов". Матч состоится 17 августа.

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