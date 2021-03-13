"Урал" минимально обыграл "Ротор" в 22-м туре РПЛ

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"Урал" минимально обыграл "Ротор" в 22-м туре РПЛ

В рамках 22-го тура РПЛ "Урал" дома взял верх над "Ротором".

Екатеринбургская команда выиграла у волгоградской со счётом 1:0 благодаря голу Эрика Бикфалви.

"Урал" – "Ротор" - 1:0

Гол: 1:0 – 83 Бикфалви.

"Урал": Годзюр, Страннберг, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев (Евсеев, 79), Бикфалви, Эль-Кабир (Гаджимурадов, 68), Мишкич (Подберезкин, 79), Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 63).

"Ротор": Чондрич, Кожемякин, Байрыев (Муллин, 86), Кверквелия, Шомко, Жигулев (Арабидзе, 87), Макаров, Кипиани (Фламарион, 40), Маевский, Песегов, Понсе.

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, "Ротор" - 13-е.

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