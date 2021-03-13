"Урал" минимально обыграл "Ротор" в 22-м туре РПЛ
В рамках 22-го тура РПЛ "Урал" дома взял верх над "Ротором".
Екатеринбургская команда выиграла у волгоградской со счётом 1:0 благодаря голу Эрика Бикфалви.
"Урал" – "Ротор" - 1:0
Гол: 1:0 – 83 Бикфалви.
"Урал": Годзюр, Страннберг, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев (Евсеев, 79), Бикфалви, Эль-Кабир (Гаджимурадов, 68), Мишкич (Подберезкин, 79), Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 63).
"Ротор": Чондрич, Кожемякин, Байрыев (Муллин, 86), Кверквелия, Шомко, Жигулев (Арабидзе, 87), Макаров, Кипиани (Фламарион, 40), Маевский, Песегов, Понсе.
"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, "Ротор" - 13-е.
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