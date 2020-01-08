"Урал" может арендовать воспитанника ЦСКА
Екатеринбургский "Урал" проявляет интерес к нападающему "Леха" Тимуру Жамалетдинову, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, "Урал" намерен взять игрока в субаренду до окончания нынешнего сезона.
В данный момент 22-летний Жамалетдинов арендован у ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за польский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.
Не пропустите: "Тамбов" объявил о переходе воспитанника "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
-
"Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет
-
Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА
-
Суперкубок Испании меняет формат: теперь в нем участвуют 4 команды, матчи будут проходить в Саудовской Аравии, а начало запланированно на сегодня!
-
В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока
Лента новостей
-
ЦСКА готов приобрести форварда "Удинезе" Визеу
-
Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
-
4
Рэшфорд заявил, что "МЮ" играет на 50% своих возможностей
-
2
Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
-
Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок
-
21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто
-
5
Хитцльспергер заявил, что не жалеет о том, что признался нетрадиционной сексуальной ориентации
-
Карпин сыграл в хоккей с Евгением Савиным
-
1
"Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет
-
Неймар рассказал, кого считает самым сильным защитником
-
4
"Ювентус" близок к трансферу воспитанника "Манчестер Юнайтед"
-
1
Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА
-
"Урал" может арендовать воспитанника ЦСКА
-
Тарасов нашел новый клуб
-
1
Фернандиньо, скорее всего, останется в "Манчестер Сити"
-
Бывший тренер ПСЖ дал совет Неймару
-
В "Арсенале" выбрали лучшего игрока декабря
-
Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Шальке"
-
Нападающий "Ювентуса" перешел в "Аль-Духаиль"
-
1
Американский футболист случайно сообщил о переходе в новый клуб на сайте знакомств
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15