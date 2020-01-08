"Урал" может арендовать воспитанника ЦСКА

Екатеринбургский "Урал" проявляет интерес к нападающему "Леха" Тимуру Жамалетдинову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "Урал" намерен взять игрока в субаренду до окончания нынешнего сезона.

В данный момент 22-летний Жамалетдинов арендован у ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за польский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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