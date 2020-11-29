"Урал" на последних минутах матча обыграл "Сочи"

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"Урал" на последних минутах матча обыграл "Сочи"

"Урал" в домашнем матче 16-го тура РПЛ обыграл "Сочи".

Победный гол забил на 86-й минуте Алексей Евсеев.

"Урал" - "Сочи" - 1:0 (0:0)

Голы: Евсеев, 86 - 1:0

"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 67), Йовичич, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич (Евсеев, 86), Аугустыняк, Погребняк, Бикфалви.

"Сочи": Джанаев, Терехов, Маргасов (Калугин, 77), Цаллагов, Мевля, Новосельцев (Маммана, 46), Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 75), Жоаузинью (Дуганджич, 89), Нобоа (Пруцев, 46), А.Заболотный.

Отметим, сочинский клуб большую часть матча играл в меньшинстве.

После 16 туров РПЛ "Сочи" занимает 8-е место в турнирной таблице, "Урал" расположился на 11 строчке.

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