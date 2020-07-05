"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"
В рамках 26-го тура РПЛ "Уфа" вырвала ничью с "Уралом".
Благодаря добытому очку "Уфа" сместила "Спартак" с шестого места, а "Урал" идет девятым.
"Уфа" - "Урал" 1:1
Голы: Эль-Кабир, 66 - 0:1, Терентьев, 90 - 1:1
"Уфа": Беленов, Сухов (Терентьев, 46), Никитин (Круговой, 78), Неделчару, Табидзе, Фомин, Голубев (Алиев, 79), Урунов, Йокич, Кротов (Пуцко, 67), Бизяк (Агаларов, 63).
"Урал": Годзюр, Вилюш, Кулаков, Калинин, Бумаль, Кухарчик (Аугустыняк, 58), Эль-Кабир (Золотов, 89), Егорычев (Панюков, 86), Бикфалви, Бавин (Ефремов, 57), Емельянов.
Удаление: Неделчару (65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22