"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

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"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

В рамках 26-го тура РПЛ "Уфа" вырвала ничью с "Уралом".

Благодаря добытому очку "Уфа" сместила "Спартак" с шестого места, а "Урал" идет девятым.

"Уфа" - "Урал" 1:1

Голы: Эль-Кабир, 66 - 0:1, Терентьев, 90 - 1:1

"Уфа": Беленов, Сухов (Терентьев, 46), Никитин (Круговой, 78), Неделчару, Табидзе, Фомин, Голубев (Алиев, 79), Урунов, Йокич, Кротов (Пуцко, 67), Бизяк (Агаларов, 63).

"Урал": Годзюр, Вилюш, Кулаков, Калинин, Бумаль, Кухарчик (Аугустыняк, 58), Эль-Кабир (Золотов, 89), Егорычев (Панюков, 86), Бикфалви, Бавин (Ефремов, 57), Емельянов.

Удаление: Неделчару (65).

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