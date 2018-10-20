"Урал" на своём поле сыграл вничью с "Крыльями Советов"

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"Урал" на своём поле сыграл вничью с "Крыльями Советов"

В рамках 11-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" дома поделил очки с самарскими "Крыльями Советов". На гол Андрея Панюкова точным ударом ответил Максим Канунников.

"Урал" – "Крылья Советов" - 1:1

Голы: Панюков, 29 - 1:0, Канунников, 51 - 1:1.

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов (Фидлер, 81), Егорычев (Евсеев, 70), Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77).

"Крылья Советов": Рыжиков, Надсон (Полуяхтов, 58), Рохель, Денисов, Бурлак, Канунников, Ланин (Башкиров, 46), Молло, Антон, Зотов (Чичерин, 87), Корниленко.

Удаления: Денисов (55), Евсеев (88).
 
После этого матча "Урал" занимает девятое место, а "Крылья Советов" - 11-ю строчку.

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