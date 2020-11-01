"Урал" на выезде обыграл "Уфу"

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"Урал" на выезде обыграл "Уфу"

В рамках 13-го тура РПЛ "Урал" добыл выездную победу над "Уфой".

Благодаря победе "Урал" поднялся на 11-е место. "Уфа" по-прежнему последняя.

"Уфа" - "Урал" 1:2

Голы: Бикфалви, 27 - 0:1, Бикфалви (пен), 38 - 0:2, Андрич, 61 - 1:2

"Уфа": Беленов, Данченко, Табидзе, Плиев, Йокич, Карп (Камилов, 46), Голубев (Жамалетдинов, 85), Алиев (Сысуев, 46), Никитин, Андрич, Кротов (Фольмер, 61).

"Урал": Помазун, Кулаков, Герасимов (Евсеев, 37), Золотов, Ефремов (Подберезкин, 64), Егорычев, Бавин, Йовичич, Аугустыняк, Бикфалви, Погребняк.      

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