"Урал" на выезде разобрался со "СКА-Хабаровск"

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"Урал" на выезде разобрался со "СКА-Хабаровск"

В рамках 23-го тура чемпионата России "Урал" разгромил "СКА-Хабаровск".

"СКА-Хабаровск" – "Урал" 0:3

Голы: Ильин, 26 - 0:1, Эль-Кабир, 72 - 0:2, Ильин, 89 - 0:3

"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров (Колесниченко, 87), Гришко (Федотов, 46), Карпов, Макаров, Димидко, Карасев, Кабутов, Канунников, Баляйкин, Маркович (Секульски, 74).

"Урал": Годзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Майега, Фидлер, Бикфалви (Егорычев, 85), Димитров (Чантурия, 88), Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Фидлер (12), Баляйкин (21), Бикфалви (50). | http://soccernews.ru

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