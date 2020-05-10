"Урал" нацелился на экс-игрока "Зенита"

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"Урал" нацелился на экс-игрока "Зенита"

Екатеринбургский "Урал" проявляет интерес к полузащитнику азербайджанского клуба "Сумгайыт" Алексею Исаеву, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что игрок имеет азербайджанский паспорт, поэтому в Российской Премьер-Лиге будет считаться легионером.

24-летний Исаев выступает за "Сумгайыт" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее он играл за "Енисей" и "Зенит".

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