"Урал" нацелился на форварда ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов стал трансферной целью "Урала", сообщают российские СМИ.
22-летний футболист может заменить в составе екатеринбургской команды Владимира Ильина, который вероятно уйдёт в "Ахмат".
Жамалетдинов с января 2019 года выступает на правах аренды за "Лех" из Познани, в его активе 1 гол в 9 матчах.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15