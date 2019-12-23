"Урал" нацелился на форварда ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов стал трансферной целью "Урала", сообщают российские СМИ.

22-летний футболист может заменить в составе екатеринбургской команды Владимира Ильина, который вероятно уйдёт в "Ахмат".

Жамалетдинов с января 2019 года выступает на правах аренды за "Лех" из Познани, в его активе 1 гол в 9 матчах.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.

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