"Урал" нацелился на вратаря "Зенита"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин близок к уходу из клуба.

Сообщается, что в аренде 24-летнего вратаря заинтересован "Урал". Трансфер может состояться предстоящей зимой.

Васютин является воспитанником "Зенита", однако после ухода из молодежной команды он выступал за "Лахти" и "Сарпсборг".

Васютин вернулся в "Зенит" минувшим летом и за это время он провел всего один матч.

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