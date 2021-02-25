"Урал" нашел замену Помазуну, который вернулся в ЦСКА

Вратарь казанского "Рубина" Иван Коновалов перешел в екатеринбургский "Урал".

Клуб из Екатеринбурга арендовал голкипера до конца сезона. В составе "Урала" Коновалов заменит Илью Помазуна, который досрочно вернулся в ЦСКА из-за болезни основного вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева.

"Да, действительно нам удалось договориться с "Рубином" по Коновалову. Наш тренер по вратарям давно следит за Коноваловым, мы вместе приняли решение по нему. С "Рубином" нам удалось максимально быстро и на комфортных условиях договориться. Они тоже понимают, что парень должен играть, поэтому мы достигли арендного соглашения до конца сезона", - приводит слова президента "Урала" Григория Иванова Sport24.

26-летний Коновалов является воспитанником "Спартака". За "Рубин" он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча. Всего за казанский клуб голкипер сыграл 22 матча и пропустил 23 гола. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2022 года.

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