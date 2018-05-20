"Урал" назовет нового тренера в понедельник

Новым главным тренером "Урала" станет наставник "Тосно" Дмитрий Парфенов, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, специалист уже вылетел Екатеринбург для подписания контракта и в понедельник будет представлен в качестве нового наставника клуба.

На этом посту он сменит Александра Тарханова.

В завершившемся сезон 43-летний Парфенов выиграл с "Тосно" Кубок России и вылетел в ФНЛ.

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