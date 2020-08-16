"Урал" обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с "Рубином"

"Урал" обратился в экспертно-судействую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады матча 2-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

Первый - это назначение пенальти в ворота "Урала". Второй - эпизод с возможной игрой рукой футболиста "Рубина" в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент - отмененный гол Андрея Егорычева", - написано в заявлении "Урала".

19 августа "Урал" встретится с "Локомотивом" в 3-м туре РПЛ.

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